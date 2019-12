Le Centre d'Interprétation Jean-Marie Pelt à Rodemack

Spéciale inauguration du Centre d'Interprétation Jean-Marie Pelt samedi 14 décembre à Rodemack. Nous commencerons dans la première partie avec deux maires, Gérard Guerder maire de Rodemack et Rachel Zirovnik, maire de Mondorff. Nous retrouverons aussi Gérard Schoenenberger et Jean-Pierre Jager à la une et dans le nouveau numéro de La Semaine. Dans la seconde partie, centre Jean-Marie Pelt suite avec Nathalie Griesbeck, Pierre Dap et la présidente du Centre Catherine Clément.