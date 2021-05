Le Centre de Gastronomie Historique, Marie de Wit (rediff)

Collecter des livres de cuisine, d’agriculture et bien d’autres, pour former la plus vaste bibliothèque de Belgique sur l’histoire de l’alimentation et faire découvrir et savourer la cuisine à travers son histoire.



C’est le très beau projet de l’asbl le Centre de Gastronomie Historique.



Marie de Wit, archéologue diplômée de l’ULB et de l’Université d’Oxford, est la trésorière de l'asbl.

Elle nous en dit plus sur ce très ambitieux et appétissant projet.



Interview du 19 avril 2021