Le Centre El Kalima (Régis Close et KamarTakkal)

Depuis plus de 40 ans, le Centre El Kalima est le point central du dialogue des Chrétiens avec les Musulmans, sous des formes très diverses, et au travers de nombreux parternariat, comme l'expliquent Regis Close, qui vient de le quitter, et Kamar Takkal, qui vient d'entrer dans l'équipe. Tous les deux sont les invités d'Enzo Bordonaro. De nombreux renseignements sur le site elkalima.be