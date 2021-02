Recherche d'emploi, dossiers administratifs, prise de rendez-vous... de plus en plus de choses sont font maintenant en ligne. Malheureusement, tout le monde n'a pas accès à internet ou ne sait pas utiliser les outils numériques. En partenariat avec le PLIE, le centre numérique de Dijon propose pour les adultes, les enfants et les groupes, des initiations informatiques et numériques, un accès libre aux ordinateurs connectés à internet et un espace auto-formation. Pascale Ferrari du PLIE nous présente cette collaboration.