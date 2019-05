Le château de Lourdes et le casting de Petite nature

Nous voyageons ce soir dans Moselle Actuel, Lourdes avec Florence Moritz ,notre chroniqueuse expos qui ne nous parlera pas de la grotte mais du Château, Cannes, Daniel Flageul, invité régulier de Moselle actuel a vu le dernier Tarentino, Once upon a time in Hollywood. Nous ferons le tour des sorties cinéma, et Samuel Theis, comédien réalisateur, natif de Creutzwald lancera un appel pour son prochain film tourné l'été prochain à Forbach.