Le château médiéval de Septème

Et cette semaine, Didier Rodriguez de RCF Lyon vous emmène à la découverte du château de Septème, à mi-chemin entre Vienne et Bourgoin-Jallieu dans le nord-Isère. Ce château du 14è et 15è siècle construit sur une hauteur est remarquablement conservé. Entouré d'un mur d'enceinte de plus d'un kilomètre, à son extrémité sud, on aperçoit les ruines d'une forteresse du 11è siècle. Petit voyage dans le temps et dans l'histoire avec Benoît DERON (deux-ron), le propriétaire du château de Septème.