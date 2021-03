Le Club 57, édition Grand Est

Autour de Roger Cayzelle, Chantal de la Touanne, jean-François Trogrlic et Cédric Rouillon débattent des enjeux régionaux et grand-régionaux : quelle place pour le Grand Est chez les citoyens? De l'autre côté de la frontière, le recul de l'Allemagne sur le confinement pendant la Semaine sainte est-il révélateur d'un mouvement plus large?