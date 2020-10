Le Club 57 est ouvert

- Le nouveau maire de Metz, souhaite prendre un peu de recul par rapport au Sillon lorrain, cette association informelle qui regroupe Épinal Nancy Metz et Thionville. Une vieille querelle lorraino-lorraine. Les intérêts de Metz et Nancy sont-ils réellement divergents ou au contraire est il possible de les rendre compatibles en sortant des postures politiciennes ?

- Selon l’INSEE, 27 % des habitants du Grand Est vivent dans un territoire en déprise en particulier dans les Vosges, la Haute-Marne et la Meuse. D’où une question simple apparence mais au fond très complexe : est-il possible d’inverser vraiment cette tendance ou bien ces territoires sont-ils condamnés à perdre des habitants indéfiniment ?

- Aujourd’hui les séries ont pris la place de nos bons vieux feuilletons à travers des épisodes structurés en saisons qui peuvent être parfois interminable. Des séries sur le service public mais plus encore sur Canal+ et de plus en plus souvent sur Netflix ou Amazone Prime. Que pensez-vous de ce phénomène ? Que pensez-vous par ailleurs de la qualité de ces séries d’une manière générale ?

- Ce qui vous a surpris amusé, intéressé, passionné, intrigué, ému ou énervé dans l’actualité de ces derniers jours