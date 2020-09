Le Club 57 à la Foire Internationale de Metz

- La Covid 19 est toujours présent en France et en Europe notamment, mais de manière assez différenciée. La Lorraine semble pour l’instant relativement épargnée mais dans les grandes métropoles le taux d’alerte est largement atteint notamment à Marseille, en Gironde et à Paris. Vous sentez-vous bien informés sur l’évolution de la pandémie ? L’Etat devait-il prendre ces décisions très contestées notamment à Marseille est à Paris? Tout cela est-il bien géré ? Ne sommes-nous pas entrés dans une phase de résistance aux décisions prises ?

- À l’initiative de Riss, directeur de Charlie hebdo, une centaine de médias se sont unis pour dénoncer les menaces qui pèsent sur la liberté d’expression. Le lendemain un attentat visait les locaux de Charlie hebdo et mobilisait les forces de l’ordre. La liberté d’expression ne peut-elle que s’exprimer que sous protection policière aujourd’hui ?

- Le Crop Top: comment faut-il s’habiller au lycée ? Faut-il bannir les mini shorts, les décolletés ou les tenues trop provocantes ? À cette question le ministre Blanquer a proposé de porter à l’école une tenue « républicaine » avant de préciser sa pensée. Que pensez-vous de cette polémique qui masque peut-être d’autres enjeux ?

- Ce qui vous a surpris amusé, intéressé passionné dans l’actualité de ces derniers jours.