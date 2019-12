Le club des optimistes - 8 janvier 2020 à 20:00

Tous les mercredis à 20h00

Bienvenue au CDO! Le Club Des Optimistes c’est le nouveau rendez-vous du mercredi soir pour cette saison 2019-2020. Pas un rendez-vous pour béats permanents. Non ! Si tout n’est pas noir dans la vie, tout n’est pas rose non plus… Mais avec une bonne dose d’optimisme cette émission vous dévoilera des stratégies de succès quelles que soient les difficultés que vous affrontez. Le CDO c’est une émission de conseils et de témoignages. Le Club Des Optimistes compte en effet sur vous pour partager vos trucs et astuces tout au long de la saison. Alors souriez, vous êtes écoutés ! Le Club Des Optimistes est animé par Jérôme BERGEROT et surtout préparé par Jean-François ZILS, consultant-coach en motivation, management et succès pour les entreprises comme pour les particuliers.