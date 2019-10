Le collagène de synthèse, porte d'accès vers la création de médicaments ?

Dans cette émission, Elsa Melendez a choisi de s'intéresser à une protéine importante de notre corps, aux fonctions et usages multiples : le collagène. Pour la présenter, Elsa Melendez reçoit les docteurs David Vandroux (biologiste et PDG de la biotech NVH Medicinal ) et Emmanuel de Maistre (médecin biologiste en hémostase au CHU Dijon Bourgogne).