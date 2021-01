Le collectif Handicap Sans Solution veut réunir le maximum de parents d'enfants en situation de handicap, dans toute la France. Il pointe le manque de structures adaptées et de soutien aux aidants. Ce collectif est né dans la région brestoise à la fin de l'année dernière, sur les réseaux sociaux. Christophe Pluchon s'entretient avec trois des personnes qui en sont à l'origine, Stéphane, Laura et Gaëlle Caradec.



