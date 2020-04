Le Collectif Pauvreté Précarité toujours mobilisé pour les sans-abris à Clermont

Depuis le début du confinement les bénévoles et les 60 salariés du Collectif Pauvreté Précarité sont toujours en première ligne pour aider les personnes sans-domicile. Chacun se relais auprès des 175 personnes en hébergements d'urgence. Mais aussi dans les hébergements dit « de stabilisation » où vivent 15 personnes.

L’accueil de jour ne s'arrête pas

L'accueil de jour continue de fonctionner avec des aménagements pour limiter la propagation du Coronavirus. « Nous ouvrons de 8h30 à 13h30 et nous proposons un brunch. C'est-à-dire que les gens peuvent venir manger à toute heure » indique Loraine Henry, directrice du Collectif Pauvreté Précarité. Et d'ajouter : « le portail est fermé et nous faisons rentrer par groupes de 3 ou 4 personnes ».

Les maraudes en légère baisse

Les maraudes se poursuivent également. « Normalement nous devrions faire des maraudes 7 jours sur 7. Mais nous avons décidé que nous ne ferons que 5 jours sur 7 puisque nos bénévoles sont en nombre moins important » précise Loraine Henry. Beaucoup de nouveaux bénévoles se sont proposés, mais le Collectif a refusé pour limiter les risques et « rester avec les bénévoles habituels qui connaissent notre public ».

Fermeture du gymnase de Theix

Par ailleurs, un centre d’hébergement a ouvert dans un centre de vacances de Clermont, après la fermeture temporaire du gymnase Andanson situé à Theix. 57 personnes y sont accueillies et prises en charge par le Collectif. « Il nous fallait un accueil plus adapté à la situation sanitaire, car les personnes vivaient sous des tentes dans le gymnase » précise la directrice du Collectif Pauvreté Précarité.

Toujours mobilisés malgré les craintes

Loraine Henry qui tient enfin à remercier les salariés et les bénévoles toujours mobilisés malgré les craintes face au coronavirus. Car les protections - issues de dons - en terme de masques et de solutions hydroalcooliques sont faibles. Et de saluer « toutes les équipes qui sont là chaque jour pour les personnes accueillies ».