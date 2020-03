Le coronavirus en région Grand Est avec François Braun et Khalifé Khalifé.

Dans Moselle Actuel, diffusé également à partir de ce soir en Meurthe-et-Moselle et Meuse, un point sur le coronavirus avec François Braun président de Samu-Urgences de France et Khalifé Khalifé président du Conseil Territorial de santé de Lorraine Nord. Des infos avec la rediffusion du journal de 8h de Sébastien Souici et l'analyse de Roger Cayzelle après le premier tour des municipales. Mais pour commencer les propos du président de la région Grand Est Jean Rottner, à propos du confinement.