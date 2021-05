Le "Courrier de l'Ouest" bientôt imprimé à Nantes & Nouvelle passerelle à Bouchemaine

Au sommaire :



. Le journal Le « Courrier de l’Ouest » ne sera bientôt plus imprimé en Maine-et-Loire. La direction a décidé de déménager la machine d’impression à Nantes pour des raisons économiques. Explications au début de cette édition.



. Une nouvelle passerelle devrait bientôt être construite à Bouchemaine. Un équipement qui servira à rendre plus sûr le passage des piétons et des vélos en le séparant de celui des voitures. Un projet qui pourrait coûter des millions d’euros à l’Agglo d’Angers.