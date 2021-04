Le COVID, la Gauche et la jeunesse : en faisons-nous trop ou pas assez ?

Cette semaine avec Christine Martin, Patrick Scharf, Sylvain Villaume et Aziz Mebarki.

En première partie de l’émission :

Le débat est lancé : est-ce que nous nous nous donnons vraiment les moyens de repousser ce Covid qui nous empoisonne dans tous les sens du terme ?

La question de l’union de la gauche semble à nouveau à l’ordre du jour. La gauche française est actuellement dispersée façon puzzle. Peut-elle se retrouver avant les présidentielles et sur quelle base ?

En seconde partie :

Le dernier numéro du journal L’Estrade consacre un important dossier aux jeunes dans notre pays avec le constat que nombre d’entre eux souffrent de maux désormais clairement identifiés comme l’écrit Marc Houver dans son éditorial : isolement, désarroi, absence de perspective, précarité pauvreté et même parfois faim.

Dans les pages suivantes, le journal présente quelques perspectives en présentant des solutions et notamment le revenu de solidarité.

Dès lors je voulais vous poser une question : que faut-il faire aujourd’hui avec et pour

les jeunes ? Des réponses claires, efficaces et rapides sont-elles possibles ?