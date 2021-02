Le déménagement de l'Esat de Noyant & Zoom sur Agrumes de Méditerranée

Au sommaire :



. Pour ou contre le déménagement de l’Esat de Noyant-la-Gravoyère ? La question agite le Segréen depuis bientôt deux semaines. Pétition et réactions se multiplient contre le transfert de cet établissement employant plus de 90 travailleurs handicapés.



. Des kiwis, du Quinoa, des algues, l’Anjou possède sur ses terres des productions qu’on ne soupçonnerait pas. On y cultive aussi des mandarines ou encore des citrons grâce à l’entreprise « Agrumes de Méditerranée » basée à Tiercé. Reportage tout à l’heure.