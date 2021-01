Le département de l'Hérault expérimente l'abattage a la ferme

Une trentaine d'éleveurs soutenus par la confédération paysanne, l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et en partenariat avec l'abattoir de Pézenas se lancent dans le projet.

L'Hérault fait donc partie des départements français à tenter l'expérience.

Emilie Dequiedt, éleveuse de brebis et présidente de l'association "abatage a la ferme Hérault" nous en parle.