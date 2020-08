Le Département du Var ne distribuera pas de masque aux collégiens

" D’après les directives nationales, ce sont les familles qui doivent fournir les masques et l’État aidera pour les plus démunies ", justifie le directeur des collèges au Département.

Il sera obligatoire pour tous les élèves à partir de la rentrée dans le second degré. Mais qui doit fournir les masques ? Dans le Var, le Département, en charge des collèges, n’en distribuera pas. " D’après les directives nationales, le masque est fourni par la personne responsable.

Donc nous les distribuerons aux agents du Département qui travaillent dans nos établissements. Pour les élèves, ce sont les familles qui doivent les fournir et l’État aidera pour les plus démunies ", explique Gilles Roméo, directeur des collèges au Département du Var. Et de poursuivre : " Néanmoins, nous aurons des masques en supplément pour ceux qui, un jour, n’en auraient pas ".

Des masques en supplément

Dans le Var, 42 000 collégiens feront leur rentrée à partir de mardi. 84 000 masques pourraient potentiellement être utilisés chaque jour, un le matin, un autre l’après-midi. A ce rythme, cela coûtera près de 10 euros par semaine pour un enfant.

Qu’en sera-t-il dans les lycées ? Pour l’heure la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, qui en a la gestion, n’a pas encore communiqué.