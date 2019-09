Le documentaire " L'église mosellane face à l'oppression nazie".

L'église mosellane face à l'oppression nazie est un documentaire réalisé par Nadège Kieffer est Christine Martin pour le diocèse de Metz. Un documentaire passionnant et nécessaire riche en témoignes et documents photographiques projeté dans les cinémas d'Ars sur Moselle et Forbach. Les réalisatrices sont dans Moselle actuel, Nous terminerons la seconde partie dans le thème avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger, une chronique consacrée au tristement célèbre gaueleiter Joseph Burckel.