Le festival de film arabe de Fameck et Agrimax Grand est 2019

Retour dans la première partie sur le 30e Festival du Film Arabe de Fameck qui s'est terminé lundi, avec Zara Dumandji, jeune comédienne installée dans notre région Grand-Est entre strasbourg et Nancy, à l'affiche de Papicha, l'histoire de ces quatre étudiantes qui montent le projet d'un défilé de mode dans une cité universitaire à Alger pendant les années noires, les années 90. Nous retrouverons comme chaque jeudi Gérard Schoenenberger et Jean-Pierre Jager à la une et dans le nouveau numéro de La Semaine. La seconde partie est consacrée à Agrimax Grand-Est 2019 du 23 au 25 octobre avec Denis rolland, éleveur et Chloé scharff. Animatrice du Show Open Génisse, l'un des évènements d'Agrimax.