Le festival Rue des livres au chevet des petits éditeurs

Le festival de littérature breton "Rue des livres" s'adapte ! Des auteurs et autrices iront à la rencontre des élèves dans les établissements scolaires de Rennes du 8 au 12 mars pour des temps d'échanges et d'ateliers. En partenariat avec TVR, le festival se décline également dans une série de cinq émissions thématiques, pour découvrir des auteurs de cette 14e édition. Une nouvelle émission sera diffusée chaque samedi à 20h à partir du 13 mars et jusqu'au 10 avril.