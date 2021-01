Le Florain, la monnaie qui crée du lien !

Les monnaies locales sont un bel outil de la transition écologique et sociale... D'où vient cette idée et comment fontionne-t'elle à Nancy ? Les réponses avec Virginie Hacquard, coordinatrice du Florain, la monnaie locale citoyenne et complémentaire de l'agglomération nancéenne et du sud de la Meurthe-et-Moselle.