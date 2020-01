Le fonds Claude Lebebvre accueilli par la Médiathèque Paul Verlaine.

Les bibliothèques et médiathèques de Metz enrichissent leurs collections avec les courriers, manuscrits, livres et enregistrements liés à l'oeuvre de Claude Lefebvre (1931-2012), compositeur messin, élève de Darius Milhaud et ami de Pierre Boulez. Claude Lefebvre est le fondateur des Rencontres internationales de musique contemporaine qui se sont déroulées tous les ans à Metz de 1972 à 1992.