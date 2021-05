Le Forum d'été du Mouvement pour une Alternative Non-violente

"Face aux urgences écologiques, agir pour la justice sociale - Se former pour s'engager", c'est le thème du Forum d'été proposé par le MAN Nancy du 11 au 16 juillet prochain : cinq jours de convivialité ouverts à toutes et tous pour échanger, se former et construire des propositions, avec des ateliers thématiques, des découvertes touristiques, des forums d'échanges, et une conférence intitulée "Dérèglement climatique et accroissement des inégalités : comment répondre à ces deux embrasements ?", et la participation de la directrice générale d'OXFAM France, Cécile Duflot.