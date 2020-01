Le Frigo à l'Espace BMK avec Christophe Dumas et le Lycée St-André d'Ottange.

Une première partie variée...Nous entendrons Hacène Lekadir, adjoint à la culture à la mairie de Metz nous donner des infos sur les prochaines Victoires de la Musique Classique diffuées en direct sur France 3 depuis l'Arsenal à Metz, à la une et dans le nouveau numéro de La Semaine comme chaque jeudi avec Jean-Pierre Jager et Gérard Schoenenberger. Commençons avec Philippe Bersweiler et découvrons le restaurant d'application "les toques gourmandes" du lycée St-André d'Ottange qui organise une journée portes ouvertes samedi 8 février de 9 à 13h.



Théâtre dans la seconde partie de Moselle Actuel dans les locaux du Cours Théâtral, 17 rue de Salis à Metz avec son créateur et directeur Christophe Dumas qui joue et met en scène les 6 et 7 février "Le Frigo" de Copi à l'Espace BMK à Metz.