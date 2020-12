Le groupe rennais "Sable du temps" nous présente ses chansons

"Sable du Temps" est un groupe Rennais de chanson Française qui est la réunion initialement d'un compositeur, Gael Faun, et d'un auteur interprète, Argil.Une chanteuse Barbara et un multi-instrumentiste fulup XIII sont venus apporter leurs touches complémentaires et personnelles à ce noyau initial.

Ce groupe, parfois en quatuor, parfois en trio, nous offre un voyage poétique à travers

notre époque moderne.

A travers les chansons, nous suivons le parcours de personnages connus ou inconnus

qui sont nos frères ou sœurs en humanité.

Leurs chansons se veulent aussi un miroir de notre temps et veulent faire mémoire

dans une époque qui la perd parfois. Dans cette émission, Argil et Gael Faun nous présentent leurs créations.