Le groupe Rosa : Stéphanie Scultore et Mattéo Carola

Recommandé par Culture Quarantaine - la page Facebook à suivre et notre partenaire - on reçoit 2 des membres du groupe Rosa : Stéphanie Scultore et Matteo Carola



Rosa, c'est un voyage sensible et envoûtant où se rencontrent les textes de Stéphanie Scultore (voix), la musique brésilienne et l'univers de Matteo Carola (guitare), Mathieu Robert (saxophone soprano) et Falk Schrauwen (percussions)



Dernier album "Chorando Sim"

www.facebook.com/rosamusicabrasil

www.rosa4tet.com