> Le guichet santé 41 étend son action dans le Loir-et-Cher. Cette structure qui accompagne les usagers dans des réclamations qui touchent à la santé réalise maintenant des permanences à Vendôme et Romorantin

> Un exercice attentat se prépare dans les établissements scolaires du Loir-et-Cher. Le but est de tester les modes d'alerte et de mise à l'abri des élèves du plus petit au plus grand