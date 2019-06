Le habert - Les 10 ans d'Isèreanybody?

Les 10 ans d’Isèreanybody ?

A la suite des assises des jeunes en 2008, naissait une nouvelle dynamique pour la pastorale des jeunes adultes dans le diocèse. Le jour de la Pentecôte, anciens en nouveaux se sont retrouvés autour des souvenir mais aussi des projets d’avenir.

Un logement pour aider à se reconstruire

On se souvient de l’engagement du père Fréchet auprès des « cabossés » de la vie. La paroisse Saint Paul et son curé ont œuvré des années dans l’accueil et l’accompagnement des plus fragiles : ceux qui n’ont droit à rien… Aujourd’hui, c’est l’association « Le Habert » qui organise cette mission essentielle. Un nouveau projet est lancé et appelle à la générosité pour rénover le local nécessaire à l’animation.

Découvrir le projet et le soutenir : https://www.lespetitespierres.org/renover-le-51-lieu-de-rencontre-du-habert