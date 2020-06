Le Hic de Philippe Pannier et les vins de Thomas Vimbert et Thierry Corona

Des artistes ce soir dans Moselle Actuel, on peut dire que les sommeliers sont des artistes, ils sont deux, Thierry Corona chef-sommelier au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains et Thomas Vimbert, le sommelier du restaurant étoilé Le Quai des Saveurs à Hagondange, ce sera dans la seconde moitié après le journal régional présenté par Sébastien Souici. Nous ferons le tour des sorties cinéma, une première depuis trois mois et pour commencer, entrons dans la Galerie Faux Mouvement 4 rue du Change, Place St-louis à Metz pour rencontrer Philippe Pannier, le titre de son exposition sonore est "Hic" et il y en a u un gros dans les premiers jours, le coronavirus. J'ai rencontré Philippe Pannier jeudi 12 mars, nous ignorions ce qui nous attendait vraiment. "Hic" est prolongé jusqu'au 31 octobre