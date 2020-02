Le jour de la Moselle au 57ème Salon International de l'Agriculture.

Spécial Salon International de l'Agriculture 2020 enregistré Porte de Versailles à Paris, le jour de la Moselle, sur le stand de la Région Grand Est. Nous entendrons Muriel Desfreres, Romaric Bertrand, Estelle et Vincent Tillement, Jean-Marc Lichtlé, Thomas Francois, Xavier Lerond et Patrick Weiten notre fil rouge. Comme chaque vendredi nous parlerons histoire avec Gérard Schoenenberger et Sébastien Wagner, nous serons le 28 février 613.