Le journal de 7h du jeudi 22 avril

Et d’abord, l’ancien Maire de Quimper Marc Bécam est décédé hier à l’age de 89 ans. Député, sénateur, et secrétaire d’état, le finistérien aura marqué la vie politique bretonne pendant près de 3 décénnies.



12 communes bretonnes candidates pour être un laboratoire du déconfinement. C’est la proposition du Président de la Région, Loic Chesnais-Girard, il va dans le sens du Ministre de la santé, qui parlait il y a 2 jours d’une sortie de crise territorialisée. Les maires des communes concernées se posent encore des questions mais semblement plutôt favorable vous l’entendrez.



Et puis vous connaissiez sans doute le pèlerinage Tro Breiz ? Et bien que diriez vous maintenant d’un tour de Bretagne zéro déchet ? C’est ce que propose l’association Côte Waste pour mettre en avant cette pratique.