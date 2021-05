Le journal de 7h du jeudi 6 mai

Et d’abord, joyeux anniversaire à la marque de territoire « Tout commence en Finistère ». Depuis maintenant 10 ans, elle œuvre pour la promotion de notre département.



Une messe pour célébrer la libération des otages en Haïti. Elle a lieu tout à l’heure à 17h à Landivisiau, présidé par l’Eveque de Quimper et Léon. Il était important pour lui de remercier tout ceux qui ont oeuvré dans cette libération vous l’entendrez.



Et puis septième album pour la chanteuse finistérienne Gwennyn. « Immram», c’est son nom. Il contient des titres variés, qui abordent des thématiques actuelles. Extrait en fin de journal.