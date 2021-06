Le journal de 7h du lundi 14 juin

Les titres de l'actualité dans le Finistère :



Et d’abord, dernière semaine de campagne pour les candidats avant le premier tour des élections Régionales. Nous poursuivons ce matin notre tour de Bretagne des têtes de liste. Place ce matin Joannic Martin de la liste « Bretagne Responsable ».



Depuis plus de 30 ans, l’entreprise Ypréma à côté de Quimper valorise les matériaux de construction. Vous entendrez le directeur de la plateforme dans ce journal.



Le Conservatoire National Botanique de Brest est engagé depuis 2012 sur l’ile de Madagascar dans un important programme de restauration forestière. Il vient de se réengager auprès des communatués locales.



Et puis les Finistère Angels ont tenu leur assemblée générale en fin de semaine dernière. L’occasion de faire un point sur les investissements à l’ère du covid.