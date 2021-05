Le journal de 7h du lundi 17 mai

Et d’abord, la campagne d’auto test pour les lycéens a débuté partout en France la semaine dernière. Comment cela se déroule en Bretagne, la réponse dans un instant.



Les campagnes de recherches océanographique auront été très impacté par la crise sanitaire. Elles auront été, en grande partie, interrompu et leur reprise est poussive vous l’entendrez.



Et puis au chapitre politique, nous continuons notre tour du Finistère des cantons. On s’interessera en fin de journal à celui de St Pol de Léon, le canton où se présente Maël de Calan, chef de l’opposition de droite au conseil départemental.