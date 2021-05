Le journal de 7h du lundi 31 mai

Avec la reprise de l’activité et le déconfinement progressif, les entreprises du Finistère embauchent mais peinent à recruter. Les Fédérations d’employeurs en appellent au plan de relance.



L’exposition 70,8 a ouvert ses portes ce week end aux Capucins à Brest. 1000 mètres carrés consacrés aux technologies et à l’innovation maritime.

Et puis après quatre années d’exploration du Pôle-Nord à l’Océanie, les plongeurs concarnois d’Under the pole viennent de terminer leur troisième programme océanographique. Tous les détails en fin de journal.