Le journal de 7h du mardi 4 mai

Et d’abord, pas de confrontation en mer entre les pêcheurs et les bateaux d’Ailes Marines en baie de Saint-Brieuc. Le chantier d’éoliennes a bien débuté hier, 300 manifestants se sont rassemblés devant la prefecture des Côtes-d’Armor



Les producteurs de cidre font partie des nombreuses victimes colatérales de la pandémie. Avec la fermeture des bars et des restaurants, leur vente sont en chute libre, et les perspectives ne sont pas forcément les meilleures vous l’entendrez.



Les élections régionales et départementales, c’est dans une cinquantaine de jours. La ville de Brest lance un appel aux assesseurs ! Vous avez jusqu’à la fin du mois pour vous inscrire.



Et puis en fin de journal, l’association pour la promotion des Iles du Ponant fête ses 50 ans. L’occasion de revenir sur le travail de cette structure, qui s’est battu pour que la vie perdure sur ces îles.