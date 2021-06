Le journal de 7h du mercredi 16 juin

Et d’abord, les nouvelles en provenance de la Baie de Saint-Brieuc sont plutôt rassurantes. D’après les autorités, la nappe d’huile relâché par le navire chargé du chantier éolien mardi s’est dilué. Les risques de pollution terrestre sont faibles.



Au chapitre politique dans ce journal, on poursuit comme tous les jours notre tour de bretagne des têtes de liste aux élections régionales.Vous entendrez aujourd’hui la liste Europe Ecologie les Verts et la liste Tous Unis Contre l’Islamophobie »



Et puis le chirurgien et humanitaire Dominique Le Nen réédite son roman Hanà. L’occasion de lui demander son point de vue sur la situation en Palestine et dans la bande de Gaza.