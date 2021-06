Le journal de 7h du vendredi 4 juin

Deux enquêtes ont été ouvertes dans le Morbihan, la première administrative, la seconde judiciaire, après le décès d’un homme de 63 ans, en lien avec la panne géante des numéros d’urgence survenue entre mercredi et jeudi.



Dans ce journal, nous poursuivrons notre tour du Finistère des cantons, en vue des élections départementales. Direction Saint-Renan dans le Pays d’Iroise.



Et puis l’Abbaye de Daoulas présente sa nouvelle exposition. Elle aborde la thématique de l’amour, en Orient et en Occident.