Le journal de 8h du 7 avril 2021

C’est parti pour la vaccination contre le covid dans le tout nouveau centre finistérien, au sein de l’hopital militaire clermont tonnerre de brest. 200 personnes ont recu une dose hier, et la cadence devrait s’accélérer au fil des semaines.



Les bretons mobilisés pour la liberté de la presse. Un peu moins d’un millier de personnes rassemblées à Rostrenen dans les Côtes d’Armor, en soutien à une journaliste victime d’intimidation après une enquête sur l’industri agro-alimentaire.



Et puis une chercheuse brestoise du CNRS a planché pendant 2 mois sur le stockage et le captage du C02 atmosphérique dans l’océan austral.