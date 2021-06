Le journal de 8h du jeudi 10 juin

Les titres de l'actualité de ce 10 juin :



Nouvelle étape du déconfinement hier, les amateurs de boissons et de gastronomie ont pu jouer les prolongations jusqu’à 23 heures, et les amateurs de sport retrouver leur salle préférée.



Petit à petit la France donc renoue avec la normalité. L’obligation du port du masque en extérieur aussi commence à être levée. C’est le cas par exemple dans certaines grande ville. On fait le point dans ce journal.



Le Rassemblement National en tête au premier tour des élections régionales. C’est le résultat d’un sondage de nos confrères de France 3. C’est une première pour ce scrutin. Analyse d’un professeur de Sciences-Po à suivre.



Et ce matin, on poursuit notre tour de Bretagne des têtes de liste aux élections. On entendra donc à cette occasion Gilles Pennelle, du Rassemblement National.