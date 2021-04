Le journal de 8h du jeudi 15 avril 2021

Et d’abord, depuis hier les infirmiers libéraux peuvent vacciner leurs patients à domicile. Indispensable pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. A Plougastel-Daoulas dans le Finistère, une journée spéciale est organisée la semaine prochaine.



Réduire les inégalités d’accès à la santé, c’est le but du MarSOINS, un centre de santé ambulant qui sillonne les routes du pays de Landerneau.



Et puis en fin de journal, on s’interessera à ce fossile de 93 millions d’années. Celui d’un requin aigle, une espère jusque là inconnue, découvert par un chercheur breton.