Le journal de 8h du jeudi 24 juin

L'actualité près de chez vous en trois titres :



Et d’abord, j-2 avant le grand jour, le Grand départ du Tour de France. L’effervescence monte petit à petite, et les mesures sanitaires s’affinent. Vous entendrez le directeur du Tour de France dans un instant.



Mieux expliquer la problématique de la gestion des forêts bretonnes et des abattage d’arbre. C’est la mission que se sont lancés les professionnels du bois du réseau Abibois.



Et puis elle a voulu rendre hommage au femmes agricultrices. La concarnoise Johanne Gicquel publie « Paysâmes », un livre de portraits qui regroupe aussi quelques-unes de ses photos en noir et blanc.