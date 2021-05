Le journal de 8h du lundi 10 mai

A quelques jours de la réouverture des musées et les salles de spectacle, on fait le point dans ce journal avec les acteurs de la culture : artiste et directeur d’établissement ont tout fait pour maintenir le lien avec le public.



La transat Concarneau/Saint-Barthélémy prend un peu de retard : en raison des conditions météo difficile, le départ est reporté. Violette Dorange va devoir patienter un peu avant de prendre la mer ; à 20 ans, elle est la plus jeune skippeuse de l’histoire de la course vous l’entendrez.