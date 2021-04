Le journal de 8h du lundi 26 avril

A quand la réouverture des bars, et lieux de culture ? Le Premier Ministre a donné il y a quelques jours un premier calendrier, les professionnels du tourisme en Bretagne peuvent commencer à se projeter. Ils espèrent attirer cet été une nouvelle clientèle vous l’entendrez.



Il est l’un des oiseaux les plus menacés de Bretagne : le courlis cendré. Pour sa presevation, le parc naturel d’armorique vient de lancer un programme. Reportage dans ce journal.



Le finistérien, David Gaudu, monte sur la 3ème place du podium de la course cycliste Liège-Bastogne-Liège, de très bon augure pour le tour de france.