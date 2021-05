Le journal de 8h du mardi 11 mai

Et d’abord, c’est le grand jour pour la poste à Brest. Une grande réorganisation est prévue dès aujourd’hui. Plus de tournée et moins de tri pour les postiers. Les syndicats craignent une augmentation de leur charge de travail vous l’entendrez.



La FDSEA monte au front pour défendre l’utilisation du glyphosate. Depuis des années, la polémique est vive autour de l’usage ou non de cet herbicide. Le syndicat agricole affirme que ce serait une erreur de l’interdire.



Et puis dimanche dernier, c’était la journée de L’Europe. L’occasion d’expliquer aux enfants les tenants et les aboutissants du projet européen. Exemple à Guipavas en fin de journal