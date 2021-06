Le journal de 8h du mardi 22 juin

Les titres de l'actualité :



Et d’abord, il devrait bien y avoir 5 listes pour le second tour des élections régionales. Pas de fusion prévue entre les candidats qualifiés poru le second tour. Loïg-Chesnais Girard annonce tout de même une accord avec Daniel Cueff.



Après 40 jours de mobilisation, les salariés de la Fonderie de Bretagne mettent une terme à la grève. Un accord a été signé avec la direction du groupe Renault.



Il n’y a que vos dons pour vous sauver. C’est avec ce slogan que la SNSM lance sa campagne de don, à l’approche de la saison estivale.