Le journal de 8h du mardi 8 juin

Les titres de l'actualité du mardi 8 juin :



Et d’abord, après le parc éoliens offshore en Baie de Saint-Brieuc, un nouveau projet de production d’énergie en mer fait débat en Bretagne. Une ferme houlomotrice pourrait être installée au large du Finistère. Tous les détails dans un instant.



A deux semaines des élections régionales, tous les matins sur RCF nous ferons un tour d’horizon des tête de listes. Aujourd’hui vous entendrez Daniel Cueff pour la liste « Bretagne ma vie » et Yves Chauvel qui dirige « ma bretagne en héritage ».



Et concernant les élections justement, certaines petites communes sont toujours à la recherche d’assesseur, c’est le cas à Guipavas à côté de Brest.