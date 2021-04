Le journal de 8h du mercredi 14 avril

Et d’abord les élections régionales. Faut-il ou non les maintenir, le gouvernement penche pour un léger report d’une semaine, elle se tiendrait donc toujours au mois de juin. Les élus bretons sont partagés.



La CARSAT bretagne s’adapte au confinement. La caisse d’assurance retraite tente de dématérialiser les relations avec ses bénéficiaires, sans oublier ceux qui ne sont pas à l’aise avec le numérique.



Et puis le festival Kann Al Loar dans le Finistère sera-t-il maintenu en juillet prochain ? Les organisateurs veulent y croire. Ils ont annoncé le programme hier.